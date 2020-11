Outro caso de covid-19 na Casa Branca

Um novo caso de coronavírus foi detectado entre a equipe da Casa Branca, onde várias pessoas próximas ao presidente Donald Trump que compareceram à noite da eleição em 3 de novembro já testaram positivo, informou a mídia americana nesta quarta-feira.

O diretor político da Casa Branca, Brian Jack, testou positivo para covid-19 no fim de semana, de acordo com o The New York Times e a CNN. Jack havia passado a noite de terça-feira acompanhando os resultados da eleição presidencial para a Casa Branca.

Outro assessor do presidente testou positivo, segundo o jornal, que não informou seu nome e nem se esteve presente na noite das eleições.

Os outros infectados são o chefe de gabinete do presidente, Mark Meadows, o secretário de Habitação, Ben Carson, e David Bossie, chefe da equipe jurídica encarregada de apresentar recursos judiciais contra os resultados em alguns estados onde os republicanos denunciam fraude eleitoral.

Vários altos funcionários da administração Trump contraíram covid-19 nas últimas semanas, incluindo o próprio presidente e sua esposa Melania.

Os Estados Unidos registraram quase 240.000 mortes desde o início da pandemia e mais de 10,3 milhões de casos.

Atualmente, o país registra mais de 100.000 novos casos todos os dias.