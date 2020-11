Grécia impõe toque de recolher noturno, além do 'lockdown'

A Grécia, que já tinha confinado sua população para combater a pandemia de covid-19, decretou nesta quarta-feira (11) um toque de recolher noturno a partir da sexta-feira, após registrar uma alta importante de infecções diárias, que causa "pressão" no sistema de saúde.

O toque de recolher noturno será aplicado "entre as 21H00e as 05H00 locais", informou o secretário de Estado para a Proteção Civil, Nikos Hardalias.

Desde o sábado, a Grécia está em 'lockdown' até 30 de novembro. Só estão abertas lojas de produtos essenciais, sobretudo supermercados e farmácias.

Os gregos só podem circular com um SMS ou uma declaração por escrito em que detalham um dos seis motivos pelos quais são autorizados a sair de casa: saúde, para comprar artigos de primeira necessidade, fazer atividade física ou passear com o animal de estimação, para levar um menor à escola ou acompanhar uma pessoa vulnerável, caso trabalhe no setor de serviços públicos ou de saúde.

Durante o toque de recolher noturno só poderão sair por motivos de trabalho ou de saúde.