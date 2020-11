Após euforia por vacina, Wall Street fecha com resultados mistos

Wall Street fechou com resultados mistos nesta terça-feira depois que o Dow Jones e o S&P; 500 subiram acentuadamente na segunda-feira após o anúncio de uma vacina 90% eficaz contra o coronavírus.

O mercado continuou a favorecer as ações mais tradicionais da economia em detrimento das ações de tecnologia.

O Dow Jones avançou 0,90%, a 29.420,92 unidades enquanto o Nasdaq recuou 1,37%, a 11.553,85 unidades e o S&P; 500 permaneceu quase estável com uma queda de 0,14%, a 3.545,52.

"A rotação repentina de segunda-feira estava em jogo na terça-feira" entre ações que cresceram mais rápido graças à pandemia "e ações de natureza cíclica" que sofreram com a situação e estão com preço baixo, explicaram analistas da Schwab.

"A rotação (entre ações) do mercado continua", estimou Quincy Krosby, da Prudential Financial. Para ela, as ações de tecnologia "foram altamente demandadas, a ponto de se esperar alguma consolidação".