Comunicado do Business Wire :China High-Tech Fair

Com o tema "Transformando o Futuro com a Tecnologia, Promovendo o Desenvolvimento com a Inovação", a 22a Feira de Alta Tecnologia da China (CHTF2020) acontecerá entre os dias 11 e 15 de novembro de 2020.

Como lançadora de tendências do setor de alta tecnologia, a CHTF proporcionará um vislumbre das tecnologias do futuro com os seus "3 Destaques" e "5 Tendências".

Destaque No 1: "Conquistas tecnológicas do 13o quinquênio"

Expositores de nível estadual, incluindo o Ministério do Comércio, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Escritório de Propriedade Intelectual do Estado, a Academia Chinesa de Ciências e o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, exibirão conquistas relacionadas à tecnologia do 13o Plano Quinquenal da China.

Destaque No 2: apresentação on-line para facilitar expositores estrangeiros

Apesar da pandemia da COVID-19, 41 países e organizações internacionais confirmaram a participação na feira off-line, incluindo a Argentina, Austrália, Áustria, Bahrein, Bélgica, Brasil, República Tcheca e Alemanha. Para aqueles que não podem vir pessoalmente, a área "Belt and Road" e os pavilhões internacionais oferecerão oportunidades de exposição on-line.

Destaque No 3: várias atividades para a integração de indústrias, universidades e instituições de pesquisa

A CHTF2020 reunirá importantes empresas nacionais e estrangeiras, pequenas e médias empresas (PMEs) do setor de tecnologia, FABRICANTES, instituições financeiras, assim como representantes de governos globais, empresários, economistas e acadêmicos para discutir políticas e fazer intercâmbios acadêmicos.

Tendência No 1: Entrada da IA na vida diária

A CHTF2020 testemunhará que mais empresas adotam a "IA + indústria". A Huawei trará soluções e cenários completos e proporcionará plataformas de desenvolvimento para governos e empresas. Com um novo conjunto de ecologia de algoritmo, ecologia de canal e ecologia de fabricação, as principais empresas de alta tecnologia disponibilizam a tecnologia de IA para todos.

Tendência No 2: tecnologias antiepidêmicas emergentes

A CHTF2020 exibirá novas tecnologias e produtos antiepidêmicos e suas mais recentes aplicações.

Tendência No 3: implantação comercial do 5G

Aplicações comerciais do 5G, incluindo polos inteligentes de 5G, microestações de 5G, cidade inteligente 5G e telemedicina 5G serão mostrados na Exposição de Tecnologia da Informação e Produtos no Salão 1 (Hall 1).

Tendência No 4: tecnologias inovadoras

Aproximadamente 50 institutos farão exposições no Pavilhão da Academia Chinesa de Ciências.

Tendência No 5: cidade inteligente

A Exposição de Cidades Inteligentes da CHTF apresentará a construção ecológica de cidades inteligentes, aplicação da IA, 5G, computação em nuvem e o big data (grandes dados), IoT, aplicativo móvel e hardware inteligente. A Cúpula de Desenvolvimento de Cidades Inteligentes da Ásia-Pacífico também será realizada.

