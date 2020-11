Para Biden, obstrução de Trump à transição nos EUA 'não ter maiores consequências'

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, diminuiu a importância nesta terça-feira (10) da negativa de Donald Trump em ajudar com a transição do novo governo após perder a reeleição, embora tenha dito que a recusa do adversário em admitir a derrota é "um constrangimento".

"O fato de eles não estarem dispostos a admitir que vencemos a esta altura não tem muitas consequências no planejamento do que poderemos fazer entre agora e janeiro", disse Biden, em alusão à data da transmissão de poder.