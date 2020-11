Comunicado do Business Wire :Bureau Veritas

O Bureau Veritas, líder mundial em serviços de Teste, Inspeção e Certificação (TIC), oferece suporte a todos os setores de Negócios, com uma grande variedade de serviços e soluções em sustentabilidade, permitindo que seus clientes encarem os desafios crescentes neste campo.

A sustentabilidade e os tópicos relacionados a CSR ou ESG se tornaram os principais propulsores de crescimento, além de serem um catalisador de confiança para todos os agentes econômicos. Somado ao seu desempenho financeiro e capacidade de inovação, as empresas agora são valorizadas por seu impacto positivo nas pessoas e no planeta.

Empresários enfrentam o desafio de criar confiança entre seus diferentes tipos de relacionamentos: acionistas, conselhos, funcionários, clientes e a sociedade como um todo. Somente um especialista independente e terceirizado pode ajudar a dar credibilidade às suas abordagens de Responsabilidade Social Corporativa e fornecer a comprovação de que suas metas, em termos de impactos ambientais e sociais, estão apoiadas por fatos e ações.

Para as empresas, isso também significa implementar, monitorar, melhorar e comunicar seus compromissos para melhorar seu desempenho em sustentabilidade e permanecer competitivas e confiáveis.

Didier Michaud-Daniel, CEO do Bureau Veritas, comentou:

"Nossa expertise em qualidade, saúde, segurança e sustentabilidade está no centro dos desafios enfrentados hoje pelas empresas e pela sociedade como um todo. Nosso papel como um terceiro independente, sempre foi essencial para criar confiança entre os agentes econômicos. Hoje, tornou-se um elo vital na cadeia de ações que tornarão nossa economia mais transparente e permitirão que as empresas demonstrem maior compromisso com o nosso planeta e seus habitantes.

Com os serviços e soluções do Green Line do BV, nos tornamos parceiros dos nossos clientes em seus esforços para melhorar seu desempenho e demonstrar a sua transparência e confiabilidade de suas ações. Ao fazer isso, fornecemos as ferramentas necessárias para proteger sua marca e reputação".

Como uma empresa "Business to Business to Society", o Bureau Veritas está empenhado em enfrentar os desafios mais urgentes do mundo em todos os setores da economia:

-- Recursos e produção: um líder em TIC para setores industriais, o BV apoia seus clientes na redução da pegada de carbono, no controle da emissão de gazes, na promoção do uso sustentável de recursos e no incentivo na transição energética.

-- Consumo e rastreabilidade: graças à sua experiência em cadeias de abastecimento complexas, o BV permite que as empresas tenham um abastecimento responsável e justo e garantam a rastreabilidade do produto.

-- Construção e infraestrutura: em todas as etapas de um projeto, o BV oferece serviços para a gestão de ativos novos e antigos e contribui na construção de cidades inteligentes e sustentáveis.

-- Nova mobilidade: o BV também contribui para o desenvolvimento da mobilidade elétrica. Com quase 200 anos de experiência na indústria naval, o BV ajuda proprietários de navios a desenvolver o uso de combustíveis alternativos - como o LNG - e a garantir a conformidade com os regulamentos de emissão atmosférica.

-- Sociedade, Ética e Gestão: além dos serviços para enfrentar os desafios em saúde e segurança, o BV desenvolveu uma linha completa de soluções com foco na melhoria e monitoramento da Diversidade/Inclusão e Ética/Integridade.

Com o Bureau Veritas, as empresas podem demonstrar de forma mensurável o impacto de suas iniciativas em sustentabilidade e ESG, tornando-as rastreáveis, visíveis e confiáveis.

Para mais informações sobre o Green Line do Bureau Veritas:https://group.bureauveritas.com/expertise-sustainability

