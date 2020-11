Pastor que relacionou COVID-19 a sexo antes do casamento morre por causa da doença

(foto: Divulgação/Endtime Ministries)

Irvin Baxter Jr, pastor americano, que morreu pelas complicações causadas pela COVID-19 na última terça-feira (3/11), causou polêmica ao vincular a doença a relações sexuais antes do casamento. O fundador do Ministério do Fim dos Tempos e apresentador do programa End of the Age chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu.





Em março, o apresentador disse que a crise causada pelo novo coronavírus era um "chamado de Deus". "Este coronavírus pode ser um privilégio, e eu vou te dizer isso: há um julgamento bem maior chegando", disse em seu programa.





Em comunicado, o ministério do qual Baxter é fundador anunciou que pretende continuar com as atividades apesar de sua morte. O co-apresentador, Davi Robbins, vai assumir as funções de Irvin Baxter Jr.





"Sentiremos sua falta, mas ele está com Jesus", afirmou Robbins. "Toda a sua vida era sobre uma coisa, compartilhar a mensagem do Evangelho. Continuaremos em seu legado, compartilhando a mensagem e as boas novas", acrescentou.





Os EUA lideram a lista das nações com mais casos da doença. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o país soma mais de 10 milhões de casos e quase 238 mil mortes. O Texas, estado onde Baxter morreu, é o lugar com maior número de infectados (1.016.948) e soma mais de 19 mil óbitos.