Judeus do Barein lembram pela primeira vez a Noite dos Cristais

Os judeus do Barein puderam lembrar publicamente pela primeira vez, nesta segunda-feira, o aniversário da Noite dos Cristais, dois meses após o país normalizar relações com Israel.

A sinagoga abandonada de Manama, única do Barein, onde vivem 50 judeus, iluminou-se ao cair da noite, para que a "luz" brilhe mais do que "a escuridão da noite", declararam os organizadores. O acontecimento é inédito no Barein, que, assim como os Emirados Árabes, decidiu estabelecer relações com Israel.

Na Noite dos Cristais, de 9 a 10 de novembro de 1938, os nazistas incendiaram e saquearam sinagogas e estabelecimentos comerciais de judeus na Alemanha e incentivaram grupos violentos a também realizar esse tipo de invasão. Além do prejuízo econômico e cultural, 74 pessoas morreram em apenas uma noite e milhares de judeus foram presos, a maioria deportada para os campos.

A sinagoga de Manama não recebe fiéis desde 1948, mas será reformada e reaberta no ano que vem, informou à AFP Ebrahim Nonoo, responsável pela pequena comunidade judaica no Barein.