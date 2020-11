McDonald's lança hambúrguer sem carne 'McPlant'

A gigante de 'fast food' McDonald's anunciou nesta segunda-feira (9) o lançamento de um novo hambúrguer vegetal chamado "McPlant" para atender ao número crescente de pessoas que não comem carne.

O grupo já havia testado um hambúrguer vegetal em cooperação com a empresa Beyond Meat, especializada em substitutos veganos para a carne.

A nova linha será produzida exclusivamente para o McDonald's e será lançada em mercados selecionados no próximo ano.

A rede de restaurantes ainda não disse se vai renovar sua colaboração com a Beyond Meat, apenas informou que vai trabalhar com fornecedores terceirizados como faz com todos os seus outros produtos.

O McDonald's anunciou aos investidores que também considera substitutos vegetais para produtos de frango e seus sanduíches de ovo e bacon.

A marca ficou para trás no nicho de mercado em relação à concorrente, Burger King, que foi o primeiro a lançar uma versão vegetariana de seu icônico hambúrguer "Whopper" em abril de 2019 nos Estados Unidos.

O McDonald's ainda depende de seus principais produtos, como o "Big Mac", "McNuggets" e batatas fritas, que representam cerca de 70% de suas vendas em seus principais mercados.

"Como a demanda pelo familiar nestes tempos de incerteza é mais importante do que nunca, a empresa acredita que esses clássicos básicos continuarão a ser impulsionadores significativos de crescimento, graças à sua popularidade e lucratividade", disse o McDonalds em nota.

A empresa também pretende dar nova ênfase aos produtos à base de frango, que estão crescendo mais rapidamente do que o mercado de produtos bovinos.

Após o sucesso de seus nuggets picantes nos Estados Unidos, o McDonald's planeja lançar um sanduíche de frango crocante no país em 2021.

Para impulsionar as vendas pela internet, que já cresceram significativamente desde o início da pandemia do coronavírus, o grupo também testará uma nova plataforma online e um novo programa de fidelidade.

Também construirá novos pontos de venda exclusivos para drive-in e terá linhas dedicadas aos clientes que pré-encomendaram suas refeições online.