Fed: pandemia traz estresse para bancos, mas eles seguem bem capitalizados

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) diz que a pandemia provoca estresse sobre a resistência dos bancos, mas destaca que eles continuam a estar bem capitalizados, no quadro atual, embora enfrentam circunstâncias "desafiadoras". A declaração consta do Relatório de Estabilidade Financeira do Fed, divulgado nesta segunda-feira, 9.



O documento aponta que o choque da covid-19 trouxe luz sobre como vulnerabilidades relacionadas à alavancagem e a riscos de financiamento para instituições financeiras não bancárias poderiam amplificar choques no sistema financeiro, em momentos de estresse. O Fed aponta o fato de que a perspectiva para a pandemia e a atividade econômica é incerta. "No curto prazo, riscos associados ao rumo da covid-19 e seus efeitos nos EUA e nas economias globais continuam a ser altos", afirma o texto.



O Fed lembra os programas lançados por ele para apoiar os empréstimos, no quadro atual, a fim de garantir a manutenção do fluxo de crédito. No caso do setor imobiliário, o banco central aponta que ele tem sido apoiado pelos juros baixos, mas vê riscos de baixa, diante de incertezas sobre os pagamentos de hipotecas no setor e o número alto delas em programas de perdão de dívidas.



No relatório, o Fed ainda destaca o fato de que as dívidas do setor corporativo já eram elevadas, antes da pandemia, e aumentaram mais desde então. Sobre o setor financeiro como um todo, o Fed diz que os riscos maiores são o rumo da pandemia e as consequências da crise de saúde para a economia e as finanças.