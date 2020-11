Índia proíbe queima de fogos em cidades contaminadas por relação com avanço da covid-19

O tribunal indiano responsável pelo meio ambiente ordenou nesta segunda-feira (9) a proibição de bombinhas e fogos de artifício durante o festival Diwali em cidades com ar poluído, argumentando que existe uma relação entre poluição e disseminação do coronavírus.

Antes da celebração do Diwali, o grande festival hindu das luzes marcado para o sábado, o tribunal considerou essa proibição necessária devido ao papel que a poluição desempenha em um novo aumento dos casos de coronavírus.

A contaminação causada por esses artefatos pirotécnicos "agrava os riscos à vida e à saúde", considera.

A proibição é válida até 30 de novembro para todas as cidades com maior poluição, ou seja, quase todo o norte da Índia.

Nova Délhi e os estados de Rajasthan, Haryana, Maharashtra e West Bengal já proibiram ou limitaram a venda e uso desses artefatos.

No restante do país, os estados planejam autorizá-los no sábado por no máximo uma hora.

Para o tribunal, a proibição deve ser "absoluta" em Nova Délhi por causa da contaminação e o aumento dos casos da covid-19.

A capital indiana, que segundo índices oficiais está com altos níveis de poluição há quase uma semana, registrou um recorde diário de 7.750 novos casos de coronavírus no último domingo.

A Índia é o segundo país do mundo mais afetado pela pandemia em número de casos, atrás somente dos Estados Unidos, com 8,5 milhões de pessoas contaminadas e quase 127 mil mortos.

Os fabricantes de bombinhas e fogos de artifício solicitaram compensação pública por essa proibição.