Belarus declarou dois diplomatas britânicos "persona non grata" por "suas atividades incompatíveis" com o cargo, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Anatoli Glaz, à televisão pública nesta segunda-feira.

Belarus foi forçada a tomar esta decisão devido às suas atividades "destrutivas", disse o oficial.

Os afetados são o adido militar Timothy Wight-Boycott e a número dois da embaixada britânica, Lisa Thumwood.

De acordo com a polícia bielorrussa, os dois "coletaram informações sobre a situação política no país e sobre os protestos", noticiou a televisão.

Os dois diplomatas já deixaram o país.

Nesta segunda-feira, a oposição bielorrussa denunciou uma nova onda de repressão e a prisão de mais de 1.000 pessoas no domingo, durante a manifestação semanal contra o presidente Alexander Lukashenko.

O líder, no poder desde 1994, se depara com um movimento popular de rejeição sem precedentes desde sua polêmica reeleição em agosto, considerada fraudulenta por seus adversários e por parte da comunidade internacional.

Dezenas de milhares de cidadãos pedem para sair todas as semanas nas ruas, mas Lukashenko tem resistido à pressão dos cidadãos até agora e intensificou as prisões de oponentes e forçou outros ao exílio.

No final de setembro, o Reino Unido e o Canadá anunciaram sanções contra oito funcionários bielorrussos, incluindo Lukashenko, pela repressão à oposição.

No início de outubro, ele trouxe de volta seu embaixador a Minsk.