Azerbaijão reconhece ter abatido helicóptero russo e se desculpa

O Azerbaijão reconheceu nesta segunda-feira (9) que derrubou por um erro um helicóptero russo perto de sua fronteira, em território armênio, e pediu desculpas por este "incidente trágico".

O Azerbaijão "pede desculpas à Rússia após este incidente trágico, que foi um acidente", disse o ministério das Relações Exteriores do Azerbaijão, explicando que uma unidade do Exército acreditou que se tratava de uma "provocação da parte armênia" dentro do conflito armado em andamento no enclave separatista de Nagorno Karabakh.