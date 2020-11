Helicóptero militar russo foi derrubado na Armênia; 2 mortos

Um helicóptero militar russo foi abatido nesta segunda-feira enquanto sobrevoava a Armênia, não muito longe da fronteira com o Azerbaijão, e dois tripulantes morreram, anunciou o ministro da Defesa russo.

"O helicóptero Mi-24 foi alvejado do solo usando um sistema portátil de defesa aérea", disse o ministério em um comunicado.

De acordo com a fonte, a aeronave foi atingida não muito longe da fronteira com o Azerbaijão, cujas forças armadas enfrentam separatistas armênios do enclave de Nagorno-Karabakh.

Uma terceira pessoa foi ferida e evacuada, informou o ministério.