Biden anuncia nomes de força-tarefa contra covid-19, com brasileira no grupo

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta segunda-feira, 9, a formação de um conselho assessor para covid-19 na transição de governo. Segundo ele, trata-se de um grupo de importantes especialistas em saúde que aconselharão Biden, a vice eleita, Kamala Harris, e a equipe da transição sobre o assunto.



O conselho para a covid-19 será liderado pelos médicos David Kessler, Vivek Murthy e Marcella Nunez-Smith.



No comunicado que anuncia o grupo, Biden volta a ressaltar o combate ao vírus como uma de suas prioridades e garante que isso será feito com base na ciência e na orientação dos especialistas.



A equipe do conselho também conta com a presença, entre outros nomes, de Luciana Borio, que tem cidadanias americana e brasileira.



Borio cursou Medicina na Universidade George Washington e desenvolve carreira nos EUA, tendo já trabalhado para o governo local e também ocupado posições na agência reguladora Food and Drug Administration (FDA).