Tempestade Eta afeta a Flórida após passar pela América Central

A tempestade tropical Eta tocou o solo no domingo à noite (8), na Flórida, depois de passar por Cuba e de ter deixado um rastro de destruição na América Central e no sul do México.

Ao menos 200 pessoas morreram, ou estão desaparecidas, desde que o Eta atingiu - inicialmente como furacão - Nicarágua, Guatemala e Honduras, provocando inundações de deslizamentos de terra.

Ao tocar o solo na Flórida, Eta perdeu força, o que levou o Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês), dos Estados Unidos, a reduzir as advertências sobre o fenômeno.

Apesar da mudança, Eta gera "fortes ventos, chuvas intensas e ondas perigosa" em vários pontos do sul do estado e na área dos Keys da Flórida, afirmou o NHC no boletim das 9h GMT (6h de Brasília).

Eta atingiu o território americano às 23h locais de domingo (1h de Brasília), em Lower Matecumbe Key, segundo o NHC, que citou ventos de 100 km/h.

Uma tempestade tropical vira um furacão quando gera ventos de pelo menos 119 km/h.

Uma advertência de furacão para o sul da Flórida foi descartada, e avisos similares para Florida Keys e a Baía da Flórida foram substituídos por advertências de tempestade tropical.

O NHC incluiu a costa oeste da Flórida sob advertência de tempestade tropical.

Antes mesmo de atingir Florida Keys, o fenômeno deixou ruas inundadas. Várias residências estavam sem energia elétrica.

O governador da Flórida, Ron De Santis, declarou estado de emergência no sul do estado no sábado. As aulas foram suspensas na região, e os centros de testes de covid-19 foram fechados temporariamente.

Antes de atingir a Flórida, a tempestade passou por Cuba, onde 74.000 pessoas foram levadas para abrigos, mas não foram registradas vítimas fatais.

Na terça-feira passada (3), Eta atingiu a Nicarágua como um potente furacão de categoria 4 e perdeu força ao tocar o solo, até ser rebaixado para tempestade tropical. Provocou chuvas torrenciais que deixaram quase 200 vítimas entre mortos e desaparecidos na América Central.

O país mais afetado foi a Guatemala, com pelo menos 150 desaparecidos. Equipes de resgate e militares procuram desde sábado (7) os corpos de moradores de uma aldeia indígena no norte do país que ficou sob a lama, após um deslizamento de terra.

No domingo (8), ao menos uma pessoa morreu quando um avião que transportava ajuda humanitária para as áreas afetadas pela passagem do Eta caiu na capital da Guatemala, informou a Aviação Civil.

Em Honduras, as fortes inundações nas regiões norte e noroeste deixaram 23 mortos, anunciaram as autoridades.

No México, no estado meridional de Chiapas, as chuvas torrenciais provocaram pelo menos 20 mortes.