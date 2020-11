Putin espera resultado oficial para felicitar o vencedor das eleições nos Estados Unidos

O Kremlin informou nesta segunda-feira que Vladimir Putin espera o anúncio do resultado oficial da eleição presidencial nos Estados Unidos para felicitar o vencedor, pois a vitória do democrata Joe Biden é questionada por Donald Trump.

"Consideramos que é correto esperar os resultados oficiais das eleições. Quero recordar que o presidente Putin disse em várias ocasiões que respeitará a escolha do povo americano", afirmou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

Putin felicitou Donald Trump por sua vitória em 2016 pouco mais de uma hora depois das projeções da imprensa americana apontarem o resultado. Peskov disse que na ocasião "não houve questionamento judicial" do resultado.

Ao contrário da maioria dos países do mundo, China e Rússia, assim como Brasil e México, não felicitaram Biden.

Donald Trump se negou a reconhecer a vitória do rival, anunciada no sábado, e denuncia, sem apresentar provas, fraude a favor do democrata. Ele promete recorrer à justiça.