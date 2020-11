Pelo menos 11 mortos em ataque do EI perto de Bagdá

Pelo menos onze pessoas, incluindo membros das forças de segurança, morreram na noite deste domingo em um ataque do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) contra um posto militar próximo a Bagdá (Iraque), informaram fontes policiais e médicas.

"Cinco membros do Hashd tribal (ex-unidades paramilitares agora integradas ao estado iraquiano) foram mortos, bem como seis moradores que os apoiavam" durante o ataque, disse um porta-voz da polícia à AFP.

Fontes de serviços médicos também confirmaram esse saldo e especificaram que havia oito feridos, que foram transferidos para um hospital em Bagdá.

O ataque começou com "o lançamento de granadas em uma torre de observação do Hashd tribal por membros do EI", explicou o membro dos serviços de segurança. No momento, o ataque não foi oficialmente reivindicado por nenhum grupo.

Embora as autoridades iraquianas tenham declarado "vitória" na guerra contra o EI há três anos, ainda existem células clandestinas do grupo fundamentalista islâmico no Iraque, especialmente em uma área agrícola perto da capital, Bagdá, onde fica o povoado Raduaniya, onde ocorreu o ataque deste domingo.

O EI chegou a controlar em 2014 praticamente um terço do território iraquiano, ao qual impôs seu autoproclamado "califado".