Tempestade Eta deixa Cuba e se fortalece novamente em direção à Flórida

A tempestade tropical Eta deixou Cuba neste domingo (08) enquanto se dirigia ao sul dos Estados Unidos para o Atlântico, mas continuará a afetar a ilha com chuvas e tempestades. Eta deve atingir a Flórida com uma intensidade próxima à de um furacão.

As faixas externas da tempestade tropical já foram sentidas no sul da Flórida, que previa o impacto do ciclone ainda neste domingo com intensidade próxima à de um furacão, alertaram meteorologistas.

Às 12h GMT (9h BSB), o Eta soprava com ventos máximos sustentados de 95 km / hora e seu olho estava localizado a 100 km do sudoeste de Cuba, cuja costa sul já estava sob fortes chuvas, segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC), com base em Miami.

Às 14h GMT(11h BSB) a tempestade "saía do mar na costa norte perto de Chambas", província central de Ciego de Ávila, um território que cruzava de sul para norte a partir das 09H30 GMT, informou o Instituto de Meteorologia (Insmet) de Cuba.

A tempestade "tem ventos máximos sustentados de 95 quilômetros por hora, com rajadas mais altas" e "está se movendo de norte a nordeste a uma taxa de 19 quilômetros por hora", informou o Insmet.

Ao partir para o Atlântico, o Eta castigou o arquipélago Jardines del Rey, a norte de Ciego de Ávila, mas a televisão estatal noticiou que os 600 turistas estrangeiros no local estavam devidamente protegidos.

Chuvas fortes são registradas na metade oriental de Cuba, onde a Defesa Civil e as autoridades locais evacuaram milhares de pessoas para locais seguros em prevenção a possíveis inundações, já que os solos estão saturados.

Eta cruzará a ilha ao longo do dia e passará perto ou sobre o arquipélago de Florida Keys entre a noite de domingo e a manhã de segunda-feira, antes de entrar no Golfo do México.

"A previsão é que o Eta se fortaleça novamente depois que entrar no Oceano Atlântico e esteja próximo da intensidade de um furacão quando passar perto ou sobre Florida Keys", escreveu o NHC.

Quando uma tempestade tropical atinge ventos entre 119 e 153 km/hora, ela se torna um furacão de categoria 1.

- Aulas suspensas e centros de testes fechados -

O governador da Flórida, Ron De Santis, declarou estado de emergência nos condados do sul do estado na tarde de sábado, enquanto os moradores celebravam ou protestavam na chuva os resultados das eleições que deram a vitória ao democrata Joe Biden.

O sul de Florida Keys vai suspender as aulas na segunda-feira, os locais de teste para covid-19 foram temporariamente fechados. Autoridades mobilizaram abrigos e começaram a distribuir sacos de areia para os residentes protegerem suas casas das enchentes.

Todo o sul da Flórida, de Bonita Beach, na costa oeste, a Deerfield Beach, na costa leste, passando por Miami e Fort Lauderdale, estava sob alerta de furacão neste domingo.

O Eta entrou na Nicarágua na terça-feira como um poderoso furacão de categoria 4 e enfraqueceu ao atingir a costa em uma depressão tropical, mas causou chuvas torrenciais que deixaram cerca de 200 vítimas, entre mortos e desaparecidos, na América Central.

O país mais afetado foi a Guatemala, onde sua passagem resultou em pelo menos 150 desaparecidos. Equipes de resgate e soldados procuraram no sábado os corpos de moradores de uma aldeia indígena no norte do país que ficou sob a lama após um deslizamento de terra.

Em Honduras, fortes enchentes no norte e noroeste do território deixaram 23 mortos, segundo autoridades.