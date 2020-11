Sul da Flórida sob emergência devido à iminente tempestade tropical Eta

As faixas externas da tempestade tropical Eta que atingiu Cuba foram sentidas neste domingo(08) no sul da Flórida, que previa o impacto do ciclone ainda neste domingo com intensidade próxima à de um furacão, alertaram meteorologistas.

Às 12h GMT (9h BSB), o Eta soprava com ventos máximos sustentados de 95 km / hora e seu olho estava localizado a 100 km do sudoeste de Cuba, cuja costa sul já estava sob fortes chuvas, segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC), com base em Miami.

Eta cruzará a ilha ao longo do dia e passará perto ou sobre o arquipélago de Florida Keys entre a noite de domingo e a manhã de segunda-feira, antes de entrar no Golfo do México.

"A previsão é que o Eta se fortaleça novamente depois que entrar no Oceano Atlântico e esteja próximo da intensidade de um furacão quando passar perto ou sobre Florida Keys", escreveu o NHC.

Quando uma tempestade tropical atinge ventos entre 119 e 153 km/hora, ela se torna um furacão de categoria 1.

O governador da Flórida, Ron De Santis, declarou estado de emergência nos condados do sul do estado na tarde de sábado, enquanto os moradores celebravam ou protestavam na chuva os resultados das eleições que deram a vitória ao democrata Joe Biden.

O sul de Florida Keys vai suspender as aulas na segunda-feira, os locais de teste para covid-19 foram temporariamente fechados. Autoridades mobilizaram abrigos e começaram a distribuir sacos de areia para os residentes protegerem suas casas das enchentes.

Todo o sul da Flórida, de Bonita Beach, na costa oeste, a Deerfield Beach, na costa leste, passando por Miami e Fort Lauderdale, estava sob alerta de furacão neste domingo.

A área também está sob um alerta de "tempestade perigosa", já que o nível do mar pode subir entre 60 e 120 cm, enquanto as chuvas podem atingir até 450 mm em algumas áreas.