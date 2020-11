Biden vence eleições com pelo menos 279 delegados

O democrata Joe Biden venceu as eleições presidenciais nos Estados Unidos neste sábado, segundo a mídia local, arrebatando a Casa Branca de Donald Trump com uma vitória na Pensilvânia que o fez ultrapassar os 270 votos eleitorais necessários para prevalecer na disputa.

Antes de sábado, Biden tinha pelo menos 253 votos eleitorais. A Pensilvânia concedeu-lhe mais 20, e sua vitória subsequente em Nevada o levou a 279.

Biden venceu com 24 estados, incluindo Nova York, Califórnia e a capital, Washington.

O ex-vice-presidente conseguiu vencer em estados onde Trump havia prevalecido nas eleições anteriores: Michigan, Pensilvânia, Wisconsin e, de acordo com alguns meios de comunicação, Arizona.

No caso do Arizona, a Fox News e a Associated Press já dão a vitória ao democrata, colocando-o com 290 votos eleitorais.

Trump prevaleceu em 23 estados, incluindo alguns tão importantes quanto Flórida e Texas, de acordo com a mídia americana.

Abaixo estão os estados já conquistados por Trump e Biden. Entre parênteses está o número de votos eleitorais por estado.

TRUMP (214)

Alabama (9)

Arkansas (6)

Carolina do Sul (9)

Dakota do Norte (3)

Dakota do Sul (3)

Flórida (29)

Idaho (4)

Indiana (11)

Iowa (6)

Kansas (6)

Kentucky (8)

Luisiana (8)

Maine (1***)

Mississipi (6)

Missuri (10)

Montana (3)

Nebraska (4**)

Ohio (18)

Oklahoma (7)

Tennessee (11)

Texas (38)

Utah (6)

Virginia Ocidental (5)

Wyoming (3)

BIDEN (279/290)

Arizona (11*)

Califórnia (55)

Colorado (9)

Connecticut (7)

Delaware (3)

Havaí (4)

Illinois (20)

Maine (3***)

Maryland (10)

Massachusetts (11)

Michigan (16)

Minnesota (10)

Nebraska (1**)

Nevada (6)

New Hampshire (4)

Nova Jersey (14)

Nova York (29)

Novo México (5)

Oregón (7)

Pensilvânia (20)

Rhode Island (4)

Vermont (3)

Virginia (13)

Washington DC (3)

Estado de Washington (12)

Wisconsin (10)

* Veículos de mídia como Associated Press e Fox News dão o Arizona a Biden, mas outros, como CNN e NBC News, dizem que a margem é muito estreita para garantir uma vitória do democrata.

** O Nebraska divide seus cinco votos eleitorais da seguinte maneira: Dois delegados pelos votos no estado, e outros três pelos votos por distrito congressional. Biden conseguiu um voto no segundo distrito congressional.

*** Maine tem um método similar ao do Nebraska. Três de seus quatro delegados foram para Biden, e o quarto, para Trump, segundo a mídia americana.