Senador republicano Mitt Romney cumprimenta Biden e Kamala por vitória nos EUA

O senador Mitt Romney, candidato presidencial republicano em 2012, também parabenizou neste sábado, em sua conta no Twitter, o presidente eleito Joe Biden e a vice-presidente eleita, Kamala Harris. Ele menciona a esposa, Ann, na publicação. "Nós os conhecemos como pessoas de boa vontade e caráter admirável. Oramos para que Deus os abençoe nos dias e anos que virão", escreveu.



Romney, o crítico mais veemente do presidente Donald Trump dentro do Partido Republicano, disse na sexta-feira, 6, que Trump estava "prejudicando a causa da liberdade" e inflamando "paixões destrutivas e perigosas" ao afirmar, sem fundamento, que a eleição foi fraudada e roubada dele. O senador disse no início do ano que não votaria em Trump. No entanto, ele não disse em quem votou. Fonte: Associated Press