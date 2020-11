Meio século de Joe Biden na arena política dos EUA

Um incondicional da vida política americana por décadas, Joe Biden, 77 anos, passou por muitos altos e baixos durante sua longa carreira em Washington.

Mas no final, o veterano democrata venceu - de acordo com projeções da mídia - a Casa Branca, depois de derrotar o presidente republicano Donald Trump.

- Senador aos 30 -

Ativo na política local no estado de Delaware, onde viveu a maior parte de sua vida, Biden teve uma grande surpresa quando, com apenas 29 anos, depôs um senador republicano nas eleições de 1972.

Poucas semanas depois, a esposa e a filha de Biden morreram em um acidente de carro. Ele considerou renunciar para cuidar de seus filhos, os jovens Beau e Hunter, mas foi persuadido a ficar e foi empossado em 5 de janeiro de 1973.

Ele foi reeleito para a Câmara Alta continuamente até 2008.

- Contra o "busing" -

Na década de 1970, ele se opôs a uma política governamental conhecida como "busing", segundo a qual os ônibus transportavam crianças negras para escolas predominantemente brancas para promover a co-educação.

Durante as eleições primárias democratas deste ano, a senadora Kamala Harris o atacou por sua postura. No entanto, ele mais tarde a escolheu como sua companheira de chapa.

- Fracasso presidencial -

Em 1987, Biden se lançou pela primeira vez na corrida à Casa Branca, impulsionado por sua imagem de homem bonito na casa dos 40 anos e começando como favorito entre muitos de seu partido. Mas ele teve que abandonar a corrida depois de fazer uma série de exageros sobre seu passado e um escândalo por incluir trechos plagiados em seus discursos de campanha.

- As mulheres e a lei -

Como presidente do poderoso Comitê Judiciário do Senado, Biden supervisionou o processo de 1991 para confirmar o juiz Clarence Thomas na Suprema Corte quando alegações de assédio sexual surgiram contra o indicado.

Biden conseguiu uma audiência televisionada para a acusadora de Thomas, Anita Hill, que acabou se tornando um fiasco. Hill, uma jovem professora de direito, foi interrogada detalhadamente por um painel de homens brancos em cenas que surpreenderam muitos observadores.

Biden mais tarde se desculpou. Três anos depois, ele supervisionou a aprovação da Lei da Violência Contra a Mulher, que descreveu como a conquista legislativa da qual ele tem "mais orgulho".

- Números prisionais -

Biden também foi um arquiteto-chave de reformas mais amplas da justiça criminal que atraiu muitas críticas. Em uma época em que o crime estava devastando setores da sociedade americana, a legislação de Bill Clinton marcou um consenso entre os partidos políticos rivais sobre uma abordagem dura.

Alguns acreditam que a "lei criminal" de 1994 é responsável pela explosão do número de presos nos Estados Unidos e também pela superrepresentação de afro-americanos nas prisões.

Seu impacto negativo se deveu em parte à punição severa dos usuários de crack, uma droga mais comumente vista em bairros pobres. "Foi um erro", admitiu Biden durante seu debate final com Trump.

- Guerra no Iraque -

Quando era presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado em 2002, Biden votou a favor da guerra no Iraque, depois de realizar audiências de várias testemunhas que sugeriram erroneamente que o regime de Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa.

Ele disse mais uma vez que sua posição foi um erro em retrospectiva.

- Número dois de Obama -

Biden foi escolhido por Barack Obama como seu candidato a vice-presidente e ingressou na Casa Branca com ele em janeiro de 2009, em meio à crise financeira global.

Biden garantiu a adoção pelo Congresso de um enorme pacote de estímulo de US$ 800 bilhões, que o presidente o encarregou de implementar. O plano foi amplamente considerado um sucesso à medida que a economia dos Estados Unidos se recuperava.

Biden poderia ter se candidatado à presidência em 2016 se não fosse pela morte de seu filho mais velho, Beau, de um tumor cerebral. Obama e Biden continuam aliados próximos.

- Candidato à Casa Branca -

Em 2019, Biden lançou sua campanha para derrotar Trump e finalmente ganhar a Casa Branca. Depois de um começo difícil, ele se recuperou e venceu as primárias democratas com seu apoio na comunidade negra e se tornou o candidato presidencial do partido.

Depois de uma campanha inédita, realizada em meio à pandemia do coronavírus, acabou impedindo Trump de um segundo mandato.