Governo italiano aprova novas medidas para apoiar setores atingidos pela pandemia

O governo italiano decidiu, na madrugada deste sábado (7), aprovar novas medidas financeiras para apoiar os setores e famílias mais afetados pela pandemia de coronavírus.

O valor deste novo plano de ajuda não foi divulgado oficialmente, mas a mídia italiana mencionou cerca de 2,5 bilhões de euros (2,96 bilhões de dólares).

O governo decidiu estabelecer um toque de recolher noturno em todo o território nacional a partir de sexta-feira e confinar quatro regiões onde a situação epidemiológica é especialmente grave.

As medidas financeiras preveem um fundo que financia automaticamente as atividades econômicas das regiões confinadas e um fundo para compensar as perdas das lojas localizadas em centros comerciais, que terão de fechar aos fins de semana.

Também inclui um bônus de 1.000 euros para ajudar no cuidado de menores, nas regiões onde as escolas estão fechadas.

A Itália, com mais de 40.000 mortes por coronavírus, experimenta um ressurgimento da pandemia e está tomando medidas localizadas para evitar um reconfinamento geral, cujos custos sociais e políticos seriam muito altos.

Estima-se que o país experimente uma recessão entre 9 e 11,5% de seu PIB neste ano, a pior desde a Segunda Guerra Mundial.