''Nós vamos vencer a eleição'', diz Joe Biden em pronunciamento

(foto: JIM WATSON / AFP)

O candidato Joe Biden disse durante pronunciamento à nação na madrugada deste sábado (7) (horário de Brasília), que vencerá as eleições. O democrata discursou em sua cidade natal, Wilmington, no estado do Delaware. Líder na votação nos estados-chave para ganhar a eleição presidencial dos Estados Unidos, Biden, porém, não proclamou vitória.





"Os números nos dizem uma história convincente. Nós vamos ganhar as eleições. Tivemos mais de 74 milhões de votos. É mais que qualquer outra chapa teve na história, com margem de 4 milhões de votos", reforçou.





Sem citar diretamente Donald Trump, o democrata destacou a liderança nas votações. "Seremos os primeiros democratas a vencer na Geórgia. Reconstruíremos uma parede azul que desmoronou há 4 anos atrás", disse.

Joe Biden também afirmou que a contagem dos votos avança devagar, mas destacou que, enquanto aguarda os resultados finais, ele e a senadora Kamala Harris, vice na chapa à presidência, já se reuniram com autoridades para discutir assuntos como COVID-19, meio ambiente, problemas raciais e emprego.





"Talvez alcancemos 200 mil casos (de COVID-19) em só um dia. Não podemos medir toda essa dor que as família experimentaram. Eu sei o que é perder alguém. Vocês não estão sozinhos", afirmou Biden.





O democrata destacou ainda a onda de desemprego nos Estados Unidos, segundo ele, na casa dos 20 milhões. Por fim, pediu paciência aos milhões de eleitores americanos.





"Nós temos de permanecer calmos e pacientes e deixar o sistema trabalhar ao contar todos os votos". O democrata ainda decretou: "A democracia funciona".





No espectro da possível vitória, Biden ainda pontuou que trabalhará para todos, independentemente da divisão do país. "O propósito da nossa política é resolver problemas, garantir justiça e melhorar a vida das pessoas. Nós somos oponentes, mas não inimigos. Nós não vamos concordar em tudo, mas temos de colocar posições politicas de lado. Meu propósito é representar toda a nação. Representar quem não votou em mim, assim como quem votou para mim", concluiu.





Apuração



Biden lidera as eleições com 254 delegados, enquanto Trump tem 214. Além disso, o democrata está na frente em quatro dos cincos estados decisivos para a eleição.









Porém, Trump já deixou claro que não aceitará o resultado da eleição e que irá judicializar a disputa. Para Trump vencer, ele precisa ganhar na Carolina do Norte e virar o resultado na Geórgia, Nevada e Pensilvânia.





Mas tudo indica que a batalha não terminará tão cedo. Nesta sexta, o governo da Geórgia anunciou que vai recontar os votos do estado para evitar fraudes. A diferença entre Biden e Trump é de apenas 1.585 votos. E o partido republicano entrou com um pedido na Suprema Corte para suspender a contagem dos votos na Pensilvânia. (Com Correio Braziliense)