'O homem disparou': a origem da música que viralizou em vídeo com imagens de Biden

'O Homem Disparou' viraliza com imagens de Biden após ele abrir vantagem em relação a Trump (foto: ANGELA WEISS / AFP) eleições presidenciais dos Estados Unidos têm atraído o olhar do mundo inteiro. A apuração dos votos na disputa entre o democrata Joe Biden contra o atual líder do país, o republicano Donald Trump, se estende há três dias. Até o momento, Biden está na frente e muitos internautas já estão comemorando a vitória. Nos últimos dias, asdostêm atraído o olhar do mundo inteiro. A apuração dos votos na disputa entre o democratacontra o atual líder do país, o republicano, se estende há três dias. Até o momento, Biden está na frente e muitos internautas já estão comemorando a vitória.









''O homem disparou, disparou, disparou/ O homem disparou, disparou, disparou/ Ele é querido, atencioso/ E trouxe a liberdade para o nosso povo'' Vilões do Forró e Karkará Feat. César Araújo







A música tem o ritmo da pisadinha, uma vertente do forró que tem feito sucesso no Brasil este ano. “O Homem Disparou” surgiu com a melodia de um músico mineiro, João Silveira, que fez para uma banda brasiliense e acabou sendo reciclada por um cantor do Piauí.





E a música também tem atraído a atenção dos candidatos às eleições municipais em todo o Brasil. Ela tem sido usada em carreatas, comícios e caminhadas para os jingles feitos nas campanhas políticas.

