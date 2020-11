WhatsApp entra na batalha do pagamento com celular na Índia

O WhatsApp entrou, nesta sexta-feira (6), na batalha pelo promissor mercado indiano de pagamento móvel, onde gigantes como Google e Alibaba já estão lutando.

A empresa de propriedade do Facebook anunciou o lançamento do WhatsApp Pay poucas horas depois de receber autorização da autoridade reguladora de serviços de pagamento.

A Índia é o maior mercado para o aplicativo de mensagens, com cerca de 400 milhões de usuários.

O WhatsApp Pay, que permite receber e enviar dinheiro pela plataforma, foi lançado pela primeira vez em meados de junho no Brasil, segundo mercado mundial do WhatsApp depois da Índia, mas foi suspenso uma semana depois pelo Banco Central "para preservar um ambiente competitivo apropriado" e por preocupações com a confidencialidade dos dados coletados. Posteriormente, as autoridades indicaram que seria autorizado no Brasil.

Em um vídeo que acompanha o lançamento do serviço na Índia, o chefe do Facebook, Mark Zuckerberg, afirma que ele contribuirá para a "inovação" nos pagamentos.

Zuckerberg também elogiou o sistema indiano de pagamentos unificados (Unified Payments Interface, UPI), do qual participam mais de 140 bancos neste país de 1,3 bilhão de pessoas.

O UPI também é usado pelo Google Pay (Alphabet), PhonePe (Walmart) e Paytm (Alibaba), que dominam o mercado indiano de pagamentos online.

"A Índia é o primeiro país a fazer algo assim", disse Zuckerberg sobre a rede, que administrou mais de 2 bilhões de transações em outubro e 1,8 bilhão em setembro.

Para seu novo serviço, o WhatsApp fez parceria com cinco bancos indianos, incluindo o State Bank of India, a instituição líder do setor público, bem como os bancos HDFC, ICICI, Axis e Jio Payments.

Em uma primeira fase, o National Payments Corporation of India limitou o número de usuários do novo serviço WhatsApp a 20 milhões.

Todos devem ter cartão de débito e conta bancária.

O WhatsApp, usado por mais de 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo, iniciou testes para este serviço na Índia em 2018 entre cerca de um milhão de usuários.