Polícia alemã anuncia operações vinculadas a ataque de Viena

A polícia alemã informou nesta sexta-feira (6) que está realizando operações em apartamentos e escritórios no país, no âmbito da investigação do ataque em Viena.

As batidas são realizadas em três cidades no noroeste da Alemanha, em Osnabrueck, Kassel e Pinneberg, em prédios pertencentes a pessoas que "não se acredita estarem envolvidas no ataque", disse o escritório federal da polícia criminal no Twitter.

No entanto, "pode haver ligações com o suposto assassino", um simpatizante do grupo extremista Estado Islâmico (EI), acrescentou a mesma fonte.

As operações foram lançadas a pedido das autoridades austríacas, completou.

De acordo com a revista alemã Der Spiegel, o autor do ataque, um austro-macedônio de 20 anos, estabeleceu contatos na Alemanha, quando tentou viajar para a Síria em 2018 para se juntar aos combatentes do EI.

As investigações também estão em andamento na Suíça, onde dois homens de 18 e 24 anos foram presos esta semana. Ambos tinham antecedentes judiciais de casos criminais ligados ao terrorismo.

Nascido em Viena, filho de pais da Macedônia do Norte, Kujtim Fejzulai abriu fogo na noite de segunda-feira no centro da capital austríaca, matando quatro pessoas e deixando vários feridos.