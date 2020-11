Comunicado do Business Wire :MultiBank Group

O MultiBank Group, um dos maiores provedores de derivativos financeiros online do mundo, anuncia cifras recordes, com resultados do primeiro ao terceiro trimestre subindo a 49% quanto ao ano anterior. O grupo registrou lucro bruto acima de US$ 94 milhões para o período entre janeiro e setembro de 2020, sendo um aumento substancial de US$ 63 milhões referente ao mesmo período em 2019.

De modo impressionante, o MultiBank Group obteve um volume de negócios acima de US$ 2 trilhões entre o primeiro e o terceiro trimestres de 2020, que já supera o faturamento anual de 2019 de US$ 1,9 trilhão, definindo um ano de recorde financeiro geral.

O MultiBank Group vem percebendo um crescimento em suas principais medições ano a ano, mantido por um extraordinário desempenho em suas destacadas áreas de foco estratégico e destreza de infraestrutura tecnológica.

Geograficamente, o grupo continua se expandindo e atendendo em mercados chave. A Grande China foi a maior fonte de receita no ano fiscal de 2019, com uma participação de 36% da receita total. Entretanto, desde a transferência de sua sede para Hong Kong e Emirados Árabes Unidos, as fontes regionais de receita do MultiBank são ainda mais diversificadas no restante da Ásia, Oriente Médio e América Latina.

Naser Taher, Presidente do MultiBank Group, disse:

"Vem sendo um ano extraordinário até agora e estamos extremamente animados pelos resultados até o momento, sendo que esperamos terminar 2020 em uma posição excepcionalmente forte. O MultiBank Group continua mantendo sua visão de oferecer a nossos clientes tecnologias e serviços premiados, sendo uma plataforma de câmbio totalmente automatizada, corretagem global e soluções de gestão de ativos altamente desenvolvidas."

