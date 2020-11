Chanceler do Irã promete na Venezuela estreitar laços contra sanções dos EUA

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Kavad Zarif, disse nesta quinta-feira (5) que seu país estará "ao lado" da Venezuela frente às sanções dos EUA contra os dois países, durante visita a Caracas onde se encontrará com o presidente Nicolás Maduro.

"Nunca cederemos a essas sanções e a essas pressões, mas vamos colaborar e cooperar com os países que respeitam e cumprem a Carta da ONU" para "cancelar essas sanções", disse Zarif em comunicado à imprensa, segundo uma tradução oficial para o espanhol.

Washington impôs sanções às exportações de petróleo do Irã e da Venezuela, cujos laços foram fortalecidos com a chegada ao poder do ex-presidente Hugo Chávez (1999-2013) e reforçados por Maduro, que tem em Teerã um de seus principais aliados, ao lado da China e da Rússia.

O chanceler iraniano chegou a Caracas na quarta-feira para uma visita questionada por Washington.

O chanceler venezuelano, Jorge Arreaza, disse na quinta-feira que as relações entre Teerã e Caracas estão em seu "clímax".

Nos últimos meses, o Irã enviou à Venezuela navios carregados de gasolina e derivados para aliviar uma grave escassez de combustível em meio ao colapso da produção da estatal venezuelana PDVSA.