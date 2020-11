Comunicado do Business Wire :IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identidade Aumentada, e a Nationwide Building Society, a maior sociedade de construção civil do mundo, se comprometem a promover serviços financeiros mais ecológicos. A partir de 2021, os novos cartões da IDEMIA feitos de plástico reciclado serão lançados no Reino Unido.

Em um momento em que as questões ambientais ganham cada vez mais importância, a IDEMIA unirá forças com a Nationwide Building Society para fornecer cartões feitos de PVC reciclado que reduzirão a pegada de carbono do banco sem comprometer a segurança ou a conveniência do usuário final.

Com os 5,4 milhões de novos cartões de pagamento de plástico da Nationwide a cada ano, esta aliança visa economizar 35 toneladas métricas de carbono anualmente - a produção de um cartão economizará 7 gramas de carbono em comparação com um cartão de pagamento convencional de PVC. Ao usar PVC reciclado proveniente de resíduos industriais de impressão e embalagem, as soluções da IDEMIA reduzem os resíduos de plástico, o que diminui significativamente as emissões de carbono. Também ajuda a reduzir o espaço nos aterros, o consumo de energia, bem como a poluição do solo e da água.

A Nationwide lançará os cartões feitos com plástico reciclado no início do segundo trimestre de 2021 e é a primeira instituição financeira a se comprometer a fazê-lo. Os cartões ecológicos serão emitidos para os membros da conta corrente primeiro, antes de a Nationwide Building Society distribuir os cartões em sua linha de produtos. Seu compromisso é eliminar os plásticos descartáveis até 2025.

Esta aliança reforça a determinação da IDEMIA em promover mudanças no setor de serviços financeiros. Ela faz parte do GREENPAY?, o pacote ecológico abrangente da IDEMIA para clientes de instituições financeiras do mundo inteiro.

A vice-presidente executiva de Instituições Financeiras da IDEMIA, Amanda Gourbault, disse:"A IDEMIA tem orgulho de ser uma parceira de longa data da Nationwide Building Society e está satisfeita em apoiar os objetivos de sustentabilidade da Nationwide com o produto de cartão de pagamento de plástico reciclado da IDEMIA. Este tipo de cartão é fabricado a partir de resíduos e, como tal, diminui significativamente os resíduos plásticos, um dos problemas mais urgentes do nosso mundo moderno. Migrar para plásticos reciclados também é vantajoso, pois economiza energia, limita o consumo de petróleo e reduz as emissões de gases do efeito estufa, para ajudar a mitigar o aquecimento global e reduzir a poluição do ar. Na IDEMIA, levamos o desenvolvimento sustentável muito a sério e estamos usando nossa experiência para criar e promover soluções mais responsáveis e ecologicamente corretas por meio do GREENPAY, nosso portfólio de soluções sustentáveis para instituições financeiras e FinTechs. A decisão da Nationwide de fornecer aos seus membros os cartões ecológicos de PVC da IDEMIA confirma nosso objetivo de fornecer soluções verdes que ajudem a proteger nosso planeta - porque os cartões bancários não deveriam prejudicar a Terra".

Claire Tracey, diretora de Estratégia e Sustentabilidade da Nationwide Building Society, acrescentou:"Estamos orgulhosos de ser a primeira instituição financeira no Reino Unido a oferecer cartões feitos de plástico reciclado. Nossos membros nos dizem que, apesar de estarmos passando por um momento difícil, eles ainda querem tornar o mundo um lugar mais verde. No início deste ano, nos tornamos neutros em carbono para energia e emissões para todas as operações internas e veículos da Nationwide Building Society. Também reservamos £1 bilhão para nossos membros tomarem emprestado a uma taxa de juros baixa especial se quiserem tornar suas casas mais ecológicas. As notícias de hoje são mais um passo para ajudarmos o Reino Unido a atingir zero líquido até 2050 e um passo significativo para eliminarmos os plásticos descartáveis até 2025".

A IDEMIA é líder em soluções inovadoras que atendem às necessidades do usuário no cenário da indústria de serviços financeiros em rápida mudança. Ela oferece às instituições financeiras um portfólio completo e inovador de soluções que vão desde as tecnologias clássicas de cartão EMV e atraentes cartões de metal até pagamentos móveis de ponta, serviços digitais e segurança de pagamento on-line inovadora.

