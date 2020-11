Campanha de Biden diz estar 'absolutamente confiante' na vitória nos EUA

O comando da campanha do candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a demonstrar nesta quinta-feira, 5, confiança em uma vitória na acirrada disputa com o presidente atual, Donald Trump. Chefe da campanha, Jen O'Malley Dillon disse estar "absolutamente confiante" em um resultado positivo, enquanto acusou os republicanos de lançar disputas judiciais "sem mérito" contra a apuração para "criar uma imagem falsa" sobre o processo.



"As ações buscadas por Trump na Justiça são apenas distração", comentou Dillon, durante entrevista coletiva virtual.



Segundo a campanha democrata, os republicanos não terão sucesso em suas tentativas de interromper a contagem.



Também presente na coletiva, Bob Bauer, conselheiro da campanha, lembrou que a apuração é uma questão de cada Estado, por isso não haveria motivo para o Departamento de Justiça intervir no assunto.



Questionado sobre essa possibilidade, Bauer disse não ver nenhuma movimentação nesse sentido por parte do órgão.



Dillon, por sua vez, afirmou não saber de qual Estado pode vir a vitória de Biden. Nesta quinta, ela disse esperar algumas atualizações na apuração que serão favoráveis ao democrata.



A chefe da campanha mostrou confiança em uma vitória no Arizona por "algumas dezenas de milhares de votos", mas disse também que o resultado final nesse Estado pode surgir apenas na sexta-feira.



Na Carolina do Norte, Dillon mostrou menos otimismo, ao notar que o quadro é "apertado" - Trump está à frente na apuração nesse Estado.