Preços, datas, jogos: o que se sabe sobre o duelo Playstation 5 vs Xbox

O novo confronto direto entre PlayStation 5 (Sony) e Xbox Series X (Microsoft) começa no dia 10 de novembro com estratégias bem estudadas em termos de preços, características técnicas e catálogo de jogos exclusivos.

Com seu novo console e conjunto de serviços associados, a Microsoft espera se vingar da Sony, que vendeu o dobro de PlayStation 4 do que Xbox One desde seus respectivos lançamentos em 2013.

Veja a comparação entre os dois consoles "versão 2020":

- Data: Microsoft lança primeiro

A Microsoft, que foi a primeira a revelar seu console, também será a primeira a colocar o Xbox Series X à venda em 10 de novembro. A pré-venda começou no dia 22 de setembro.

As duas versões do PS5 da Sony, que fez seu anúncio dez dias depois, estarão à venda em 12 de novembro na Austrália, América do Norte, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Japão e México. No resto do mundo, estarão disponíveis em 19 de novembro.

Os pedidos apontam para um lançamento recorde. A Sony planeja vender 7,6 milhões de consoles até o final de março, melhorando os resultados de seu PS4.

- Preço: versão "premium" e "digital"

Duas versões para todos os orçamentos e novos usos: a Sony vai propor um modelo "premium" que custará 585 dólares (R$ 4.999), enquanto uma edição "digital", destinada a jogos online, será vendida por 468 dólares (R$ 4.499).

A Microsoft faz uma aposta semelhante com uma versão "premium" de mesmo preço que sua concorrente japonesa, mas sendo mais agressiva em sua versão "mini", com um preço de 350 dólares (R$ 2.999). No Brasil, a empresa anunciou uma pequena redução dos preços, o Xbox Series X será vendido a R$ 4.599 e o Xbox Series S a R$ 2.799.

"A Sony, com seu console mais básico, se permite ter um preço acima do da Microsoft. É líder de mercado, pode pagar", ressalta Laurent Michaud, analista especializado no setor de videogames.

"Teria sido interessante para a Microsoft forçar a estratégia de preços um pouco abaixo", acrescentou.

- Design, futurista ou sóbrio?

Quando se trata de design, as fabricantes adotaram duas abordagens diferentes.

O PS5 da Sony é alto e fino, com formato de V e revestimento branco sobre preto com um sutil flash azul que lhe dá um ar futurista que não estaria fora de lugar em um cenário de Star Wars.

O mesmo acontece com seu controle, que também teve sua aparência histórica bastante modificada.

O Xbox ficou mais sóbrio e clássico com uma torre preta, com um logotipo muito discreto e um controle fiel à geração anterior.

- Recursos: Xbox mais poderoso

"O Xbox mais rápido e poderoso já concebido". Em seu site, a marca americana não se priva de proclamar em letras e números as características técnicas de seu futuro console. Com um processador gráfico de 12 teraflops, em comparação com 10,3 para o PS5, a Serie X oferece capacidade de cálculo superior do que seu concorrente.

Embora em outras áreas, especialmente em termos de memória e capacidade de armazenamento, os dois consoles são semelhantes.

"É a potência do processador que está em jogo?", pergunta Laurent Michaud. "Quanto mais a base de jogadores se expande, menos a potência conta. As crianças não levam isso em conta ao jogar Fortnite, o que elas valorizam é a experiência de jogo."

- Jogos: Sony promete catálogo inédito

A Sony apostou alto ao revelar uma seleção de títulos que acompanharão o lançamento do PS5, incluindo o jogo de ação "Spider Man: Miles Morales".

Os fãs terão que esperar um pouco por "Final Fantasy XVI", que estará disponível apenas para o PS5.

A Microsoft esperava que "Halo Infinite" ajudasse a catapultar o lançamento do Xbox Series X, mas a pandemia do coronavírus adiou sua venda até 2021.

Em relação à compatibilidade, apenas os jogos PS4 funcionarão no PS5, enquanto todos os jogos lançados para Xbox desde o primeiro console da marca serão compatíveis com o novo console.