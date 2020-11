Lucro da Nintendo disparam 243,6% durante o confinamento

A empresa japonesa Nintendo anunciou nesta quinta-feira uma alta de 243,6% do lucro durante o primeiro semestre do ano fiscal, um resultado espetacular favorecido pelas vendas do console de jogos Nintendo Switch durante o confinamento provocado pela covid-19.

O setor dos jogos eletrônicos foi um dos mais favorecidos pelos meses de confinamento, quando as pessoas permaneceram em suas casas e descobriram nestes produtos uma forma de entretenimento durante um período difícil.

Entre março e setembro, a Nintendo registrou lucro de 213,1 bilhões de ienes (2 bilhões de dólares).

As vendas aumentaram 73,3%, a 769,5 bilhões de ienes (7,37 bilhões de dólares).

Após os resultados, a Nintendo melhorou suas previsões para o ano fiscal, que termina em março de 2021, e espera obter um lucro líquido de 300 bilhões de ienes (2,87 bilhões de dólares).

A empresa também acredita que as vendas no exercício devem alcançar 1,4 trilhão de ienes (13,4 bilhões de dólares), contra de 1,2 trilhão de ienes (US$ 11,5 bilhões) da estimativa anterior.

Os bons resultados foram impulsionados pelas vendas do Switch e do jogo "Animal Crossing", lançado em março.

A Nintendo deve competir nos últimos meses do ano fiscal com o lançamento em novembro dos novos consoles das empresas rivais, o PlayStation 5 da Sony e o Xbox Series X da Microsoft.