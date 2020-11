Biden soma 264 votos no Colégio Eleitoral, e Trump, 214

Confira abaixo os estados já conquistados pelo presidente dos EUA, o republicano Donald Trump, e seu oponente democrata, o ex-vice-presidente Joe Biden, segundo as projeções dos principais jornais americanos.

Entre parênteses está a quantidade de grandes eleitores por estado. Para chegar à Casa Branca, são necessários 270.

Biden lidera a disputa, após vencer nos estados de Wisconsin e Michigan.

O estado de Nebraska divide seus cinco votos ao Colégio Eleitoral - dois delegados são atribuídos com base na pluralidade de votos do estado e os outros três o são com base no distrito congressional. Biden ficou com um voto, o do 2º distrito congressional.

O Maine tem um método similar ao de Nebraska. De seus quatro votos ao Colégio Eleitoral, três foram para Biden, enquanto o quarto ficou com Trump.

Os resultados de seis estados, incluindo Pensilvânia, Geórgia e Carolina do Norte ainda são desconhecidos.

TRUMP (214)

Alabama (9)

Arkansas (6)

Carolina do Sul (9)

Dakota do Norte (3)

Dakota do Sul (3)

Flórida (29)

Idaho (4)

Indiana (11)

Iowa (6)

Kansas (6)

Kentucky (8)

Louisiana (8)

Maine (1)

Montana (3)

Mississippi (6)

Missouri (10)

Nebraska (4)

Ohio (18)

Oklahoma (7)

Tennessee (11)

Texas (38)

Utah (6)

Virgínia Occidental (5)

Wyoming (3)

BIDEN (264)

Arizona (11)

Califórnia (55)

Colorado (9)

Connecticut (7)

Delaware (3)

Havaí (4)

Illinois (20)

Maine (3)

Maryland (10)

Massachusetts (11)

Michigan (16)

Minnesota (10)

Nebraska (1)

New Hampshire (4)

Nova Jersey (14)

Novo México (5)

Nova York (29)

Oregon (7)

Rhode Island (4)

Vermont (3)

Virgínia (13)

Washington, D.C. (3)

Estado de Washington (12)

Wisconsin (10)