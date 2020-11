O Twitter marcou nesta quarta-feira (4) como potencialmente "enganoso" um tuíte do presidente Donald Trump, no qual ele acusou os adversários democratas de tentarem "roubar" as eleições.

"Uma parte ou a totalidade do conteúdo compartilhado neste tuíte é controverso e poderia ser enganoso com relação ao modo de participação em eleições ou em qualquer outro processo cívico", escreveu a rede social, em alusão ao tuíte do presidente americano, pouco após sua publicação.