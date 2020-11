O candidato democrata Joe Biden venceu nesta terça-feira (4) no Novo México o presidente Donald Trump, segundo o jornal The New York Times e a emissora de televisão NBC.

Esta vitória lhe dá cinco votos no Colégio Eleitoral, alcançando 131 frente aos 95 de Trump. Para conquistar a Presidência americana, são necessários 270 votos no Colégio Eleitoral, de um total de 538.