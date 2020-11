O presidente republicano, Donald Trump, venceu na Virgínia Ocidental, estado onde tinha vencido em 2016, segundo as projeções da Fox News e do jornal The New York Times.

Esta vitória atribui cinco grandes eleitores a Trump, além dos 11 em Indiana e 8 de Kentucky. Para chegar à Casa Branca, é necessário obter 270 votos no Colégio Eleitoral.