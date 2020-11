Donald Trump vence no estado de Indiana, segundo emissoras de TV

O presidente americano, Donald Trump, venceu no estado de Indiana, a nordeste dos Estados Unidos, nas eleições desta terça-feira (3), segundo as emissoras de TV CNN e NBC.

Esta vitória lhe garante 11 votos no colégio eleitoral, dos 270 necessários para conquistar a Presidência americana.

As seções eleitorais começaram a fechar às 18h30 de Washington DC (20h de Brasília) e uma hora depois no estado-chave da Geórgia e em outros cinco: Kentucky, Carolina do Sul, Vermont, Virgínia e Indiana.

As seções eleitorais vão fechando progressivamente de leste a oeste e as últimas fecharam à 01h (03h de Brasília).

O nome do vencedor não será conhecido na noite desta terça-feira, devido à grande quantidade de votos emitidos por correio e cuja apuração em alguns estados poderia demorar.

Além da Geórgia, poderiam definir a eleição presidencial Pensilvânia, Flórida, Carolina do Sul, Arizona e Michigan.