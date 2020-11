EUA/Trump: Conseguimos US$ 28 bilhões da China que foram para produtores rurais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a falar sobre a China em comício em Iowa, um dos maiores Estados produtores de soja e milho do país. Trump disse ao público que está trabalhando pelo setor agropecuário. "Conseguimos US$ 28 bilhões da China que foram para nossos produtores rurais", disse Trump, se referindo a recursos com tarifas cobradas do país asiático durante a guerra comercial. O presidente disse ainda que abriu novos mercados para produtos norte-americanos e defendeu o Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA).



"Fizemos com que a China dobrasse suas compras nos EUA", disse Trump. O presidente afirmou que a China realizou grandes compras de soja e milho há duas semanas no país. Trump disse ainda que o país ainda tem mais dinheiro além dos US$ 28 bilhões já pagos a produtores para compensar perdas com guerra comercial. "Cobramos muito dinheiro da China com tarifas", disse.



Trump voltou a culpar a China pela disseminação do novo coronavírus pelo mundo. "Fizemos um ótimo acordo (com a China). A tinta nem havia secado e fomos atingidos por esta praga (covid-19)", afirmou. Ele afirmou que ainda que, se eleito, vai aumentar a produção industrial nacional. "Vamos encerrar a nossa dependência da China."



O presidente dos EUA voltou a dizer que pretende distribuir a vacina "dentro de algumas semanas" e afirmou que Joe Biden quer aplicar medidas de lockdown no país. Ainda sobre a economia, o presidente dos EUA disse que a eleição é uma escolha entre "uma depressão de Biden e um superboom de Trump".