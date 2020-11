As eleições dos Estados Unidos em números

A disputa eleitoral nos Estados Unidos estabeleceu precedentes e bateu recordes em vários temas, em particular na votação antecipada e gastos de campanha.

A seguir, alguns números relativos ao processo eleitoral.

3

3 de novembro: data da eleição presidencial, renovação do Congresso e vários cargos estaduais e locais. A votação acontece na primeira terça-feira depois da primeira segunda-feira de novembro.

10

A eleição presidencial dependerá fundamentalmente do resultado em 10 estados chaves, que podem mudar suas preferências partidárias de uma eleição para outra.

Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, Flórida, Iowa e Ohio foram cruciais na vitória de Donald Trump nas eleições de 2016.

E as pesquisas mostram que o democrata Joe Biden tem chances de vencer em redutos considerados republicanos como Geórgia, Arizona, Carolina do Norte e Texas.

35 + 435

Além de votar para presidente, os americanos também escolherão os integrantes da 117ª legislatura. A disputa envolve 35 cadeiras do Senado e todas as 435 vagas na Câmara de Representantes.

Os democratas têm atualmente a maioria na Câmara e as pesquisas apontam que devem manter a vantagem.

Se Biden chegar à Casa Branca e os democratas conquistarem a maioria no Senado, atualmente controlado pelos republicanos, o partido terá o comando dos principais pilares do poder federal pela primeira vez desde a chegada de Barack Obama ao poder.

270

As eleições nos Estados Unidos são indiretas e o Colégio Eleitoral é quem define o presidente.

De fato, os americanos votam nos 538 integrantes deste sistema. Para chegar à Casa Branca, um postulante deve obter pelo menos 270 votos no Colégio.

O número de eleitores que cada estado tem no Colégio depende de sua quantidade de representantes na Câmara, cifra baseada na população de cada unidade, mais os dois senadores de cada demarcação.

230 milhões

Quase 230 milhões de americanos estão habilitados para votar, mas boa parte deles não comparece às urnas, pois o voto não é obrigatório.

As eleições de 2020, no entanto, podem registrar uma participação recorde.

A votação antecipada já superou todas as previsões, com muitos eleitores optando pela medida antes do dia das eleições para evitar aglomerações durante a pandemia de coronavírus.

Mais de 90 milhões já votaram de forma antecipada.

Um total de 138 milhões de americanos votaram nas eleições de 2016.

6,6 bilhões

Os gastos de campanha bateram todos os recordes em 2020, com 6,6 bilhões de dólares entre os dois candidatos, dois bilhões a mais que em 2016, quando Trump enfrentou Hillary Clinton, segundo um estudo do Center for Responsive Politics.

A campanha de Biden inundou as emissoras dos estados chaves com propaganda eleitoral.

No total, mais de 14 bilhões foram gastos na corrida eleitoral, dos quais mais de 7 bilhões destinados à disputa legislativa.