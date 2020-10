Região América Latina e Caribe supera 400 mil mortos por coronavírus

A região com mais casos de Covid-19 - América Latina e Caribe - superou nesta sexta-feira 400 mil mortos pela doença, segundo um balanço da AFP com base em números oficiais.

Pouco antes das 2h deste sábado, a região contabilizava 400.524 mortos pelo novo coronavírus, com liderança do Brasil, que registra 159.477 óbitos desde o começo da pandemia.

O Peru, fortemente atingido pela doença, superou 900 mil casos confirmados e é o país com maior taxa de mortalidade (104,2 a cada 100 mil habitantes), somando 34.411 óbitos.

Com seus 212 milhões de habitantes, o Brasil é superado em mortos apenas pelos Estados Unidos, enquanto ocupa o terceiro lugar (atrás de Estados Unidos e Índia) no total de casos, com 5,5 milhões.