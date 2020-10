Uruguai desestimula viagens à Argentina, que abre suas fronteiras a vizinhos

Em meio à escalada dos casos de covid-19, o governo uruguaio apresentou medidas para estimular o turismo interno e desestimular viagens à Argentina, que nesta sexta-feira abre fronteiras para visitantes de países vizinhos em face da temporada de verão.

"Vale mesmo a pena (viajar para a Argentina)?", questionou o secretário da presidência, Álvaro Delgado, em coletiva de imprensa na noite de quinta-feira, que juntamente com o os ministros do Turismo e da Economia, apresentou medidas para incentivar o turismo doméstico.

O governo argentino decidiu há dias abrir as fronteiras aos turistas dos países vizinhos - Chile, Paraguai, Brasil e Uruguai - para melhorar a economia de um setor atingido pela pandemia do coronavírus.

A partir das 00h00 desta sexta-feira, estão habilitadas as viagens aéreas (através do aeroporto internacional de Ezeiza) e marítimas (porto de Buenos Aires), onde se espera que em princípio chegue um maciço "turismo de compras" para aproveitar o alto valor do dólar na Argentina.

O secretário da presidência lembrou que todo cidadão que viajar para a Argentina no retorno deverá levar dois cotonetes, às suas custas, além de ficar em estrito confinamento por sete dias.

O Uruguai, de 3,4 milhões de habitantes, tem sido elogiado pelo sucesso no controle da pandemia, sem nunca ter decretado a quarentena geral obrigatória.

Atualmente, registra 3.044 casos e 57 mortes pelo vírus. No entanto, nas últimas semanas, o país viu uma escalada de infecções diárias por covid-19.

O recorde de 65 novos casos em um dia foi alcançado, quando em meados de junho havia 0 casos por vários dias consecutivos.