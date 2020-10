"Que o Napoli ganhe logo o campeonato italiano", deseja Maradona em seu 60º aniversário

O ídolo argentino Diego Maradona acrescentou à sua lista de desejos pelo seu 60º aniversário nesta sexta-feira que seu antigo time, o Napoli, ganhe o Campeonato Italiano, algo que não acontece há 30 anos.

Maradona, que participou da conquista dos dois únicos títulos do Napoli no torneio nacional em 1987 e 1990, comemorou seu aniversário sozinho como uma medida preventiva contra o coronavírus.

"Que presente eu gostaria de receber? Nada para mim. Desejo que essa pandemia assassina desapareça, sim", escreveu 'El Pibe' em uma carta reproduzida pelo jornal Corriere Dello Sport.

"Esperamos que aqui na Argentina, como em muitos lugares, em outras partes do mundo, os vírus do desemprego e da fome que devoram a dignidade das pessoas também sejam derrotados", acrescentou Maradona.

"E então, já que não consigo parar de falar de futebol, gostaria que o meu Gimnasia (time no qual é técnico), que está perto de retornar aos gramados, ganhe o campeonato novamente depois de 90 anos ou mais."

"E se é verdade que não há dois sem três, gostaria que o Napoli ganhe logo outro 'scudetto' (Campeonato italiano)", confessou.

O ídolo argentino passou sete anos no clube do sul da Itália, entre 1984 e 1991, período em que também conquistou a Copa da Uefa (1989), o único título europeu do Napoli.

A equipe conquistou a Copa da Itália na temporada passada, seu primeiro título em seis anos, sob o comando do técnico Gennaro Gattuso, e está em segundo lugar na atual edição do campeonato.

"Caro Gattuso, continue assim: com sua determinação e sua capacidade de jogar futebol", desejou Maradona.

"Torço por você e quero dizer uma coisa: há pessoas que se vangloriam de terem jogado no Barcelona, Real Madrid ou Juventus. Estou orgulhoso por ter feito parte do Napoli. Espero que um dia você possa dizer isso também", concluiu.