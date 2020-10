Forte terremoto na Turquia derruba prédios, impacta ilhas na Grécia e gera tsunami; veja vídeos

"Foi um terremoto muito grande, é difícil ter um maior", disse Eftyhmios Lekkas, chefe da organização grega para o planejamento antissísmico, à TV grega Skai.





Sentido em Istambul e em Atenas, o epicentro ficava a cerca de 17 km da costa da província de Izmir, a uma profundidade de 16 km. O terremotofoi sentido ao longo da costa do Mar Egeu da Turquia e na região noroeste de Mármara, informou a mídia. O ministro do Interior turco, Suleyman Soylu, disse no Twitter que seis prédios desabaram em dois distritos da Província. Ele disse, ainda, que não houve relatos dede seis outras Províncias onde o terremoto foi sentido, mas afirmou que havia pequenas rachaduras em alguns edifícios.