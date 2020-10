Comunicado do Business Wire :CGTN

O 19º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) concluiu sua quinta sessão plenária em Pequim na quinta-feira com o lançamento de um comunicado.

O 14º Plano Quinquenal (FYP) (2021-2025) para o Desenvolvimento Econômico e Social Nacional e os Objetivos de Longo Prazo até o ano de 2035 são os principais tópicos do comunicado.

Aqui estão todos os destaques do comunicado da reunião.

Sucesso decisivo obtido na construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos

Este ano é o último ano do 13º FYP da China (2016-2020) e o comunicado destacou que a implementação do 13º FYP foi satisfatória.

Ao aderir ao novo conceito de desenvolvimento e avançar inabalavelmente na reforma e na abertura, grandes conquistas foram feitas desde a quarta sessão plenária, disse o comunicado.

Durante o ano passado, a China aprofundou a reforma do lado da oferta, aprimorou a regulamentação macroeconômica e expandiu a demanda interna como base estratégica.

O crescimento econômico tem sido melhor do que o esperado, a subsistência das pessoas melhorou e a estabilidade social foi mantida.

Durante o 13º período do FYP, que está chegando ao fim em 2020, a China fez grandes progressos com crescimento econômico estável e melhor estrutura econômica, disse o comunicado, observando que o PIB da China deve ultrapassar a marca de 100 trilhões de yuans (US$ 14,9 trilhões) em 2020.

Mais de 55 milhões de pessoas na China foram retiradas da pobreza nos últimos cinco anos.

A China construiu o maior sistema de seguridade social do mundo no 13º período do FYP, disse o comunicado, acrescentando que o seguro médico básico do país cobriu mais de 1,3 bilhão de pessoas, e o seguro básico de velhice cobriu quase 1 bilhão de pessoas.

Enquanto isso, durante os últimos cinco anos, mais de 60 milhões de novos empregos foram criados nas áreas urbanas da China.

Já no combate à pandemia da COVID-19, todo o país coordenou o trabalho de prevenção e controle com o desenvolvimento econômico e social e priorizou a segurança e a saúde das pessoas.

A diplomacia de um país importante com características chinesas foi vigorosamente promovida, e grandes conquistas foram feitas em vários empreendimentos do Partido e do estado.

A força da liderança do PCC e do sistema socialista chinês ficou ainda mais demonstrada nos últimos cinco anos, acrescentou.

Novos desafios, oportunidades e propostas pela frente

No que diz respeito ao plano para o futuro, o comunicado destaca que todo o Partido deve levar em consideração o plano estratégico geral para o grande rejuvenescimento da nação chinesa com grandes mudanças no mundo que não ocorreram em um século.

É necessário um conhecimento aprofundado sobre as novas características e requisitos decorrentes das mudanças na evolução da principal contradição que enfrenta a sociedade chinesa, afirmou.

Além disso, dado que a China está no estágio primário do socialismo, mais atenção deve ser dada às novas contradições e desafios trazidos pelo complexo ambiente internacional.

O comunicado sublinhou a importância de fortalecer a conscientização sobre oportunidades e riscos e cultivar oportunidades em meio à crise.

Além disso, o PCC lançou um conjunto de objetivos de longo prazo para a China alcançar a modernização socialista em 2035.

A força econômica, tecnológica e nacional composta da China também foi enfatizada, bem como o desenvolvimento de uma nova industrialização e a modernização do sistema e da capacidade de governança da China.

O comunicado também disse que esforços são necessários para impulsionar o desenvolvimento integral da sociedade, incluindo etiqueta social e civilidade e o avanço de formas de trabalho e vida ecologicamente corretas.

A abertura da China, o PIB per capita, a implementação da iniciativa "Peaceful China" e o desenvolvimento humano completo também foram destacados.

Quanto às metas a serem alcançadas durante o período do 14º FYP, o comunicado diz que a liderança geral do PCC deve ser mantida para que o 14º FYP seja executado, e que esforços devem ser feitos para mobilizar todos os fatores positivos e reunir todas as forças possíveis para formar uma forte sinergia que promova o desenvolvimento.

Diversas propostas para atingir os objetivos

- Sustentar o papel central da inovação em seu impulso de modernização e implementar a estratégia orientada para a inovação.

- Construir um moderno sistema industrial e modernizar a estrutura econômica. Continuar a apoiar a economia real, melhorar a capacidade de fabricação e modernizar a cadeia industrial e a cadeia de suprimentos, de modo a melhorar o crescimento de alta qualidade e a competitividade central.

- Nutrir um mercado interno forte e estabelecer um novo padrão de desenvolvimento. O país irá suavizar a circulação doméstica, impulsionando o consumo de forma integral e ampliando os investimentos, reforçando as circulações doméstica e internacional.

- Aprofundar a reforma de forma abrangente em busca de uma economia de mercado socialista de alto nível.

- Priorizar o desenvolvimento da agricultura e das áreas rurais e promover totalmente a vitalização rural.

- Aperfeiçoar o desenvolvimento regional coordenado e um novo tipo de urbanização.

- Promover o setor cultural e melhorar seu poder político-cultural (soft power).

- Acelerar o desenvolvimento verde e de baixo carbono, melhorando continuamente o meio ambiente, bem como a qualidade e estabilidade dos ecossistemas, e aumentando a eficiência da utilização de recursos.

- Buscar a abertura de alto nível e explorar novas perspectivas de cooperação vantajosas para todas as partes.

Isto continuará a ampliar a abertura e a alavancar as vantagens de seu enorme mercado para promover a cooperação internacional e alcançar resultados que beneficiem a todos.

- Melhorar o padrão de vida das pessoas e implementar estratégias para lidar com o envelhecimento da população.

- Reforçar os recursos de segurança nacional e aumentar a capacidade de lidar com os desafios de segurança tradicionais e não tradicionais, de modo a proteger a vida e a segurança das pessoas e manter a estabilidade social.

- Manter a prosperidade e estabilidade a longo prazo das regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau e promover a reunificação da China continental e de Taiwan, bem como um desenvolvimento pacífico através do Estreito.

Visa manter um ambiente externo estável e promover a construção de um novo tipo de relações internacionais e uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

Participaram da reunião, um total de 198 membros e 166 membros suplentes do Comitê Central do PCC.

Também estiveram presentes membros do Comitê Permanente da Comissão Central de Inspeção Disciplinar do PCC e altos funcionários de setores relevantes, bem como especialistas, acadêmicos e vários deputados do 19º Congresso Nacional do PCC que trabalham no nível de base.

