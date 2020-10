Comunicado do Business Wire :Hong Kong Trade Development Council

Hong Kong, enquanto o surto da COVID-19 continua a dificultar as atividades comerciais globais, a terceirização on-line tornou-se a solução final que torna transações comerciais possíveis. Apostando no sucesso da estreia da Summer Sourcing Weeks | Go ONLINE, o Conselho de Desenvolvimento Comercial de Hong Kong (HKTDC) está organizando sua próxima exposição on-line de 16 a 27 de novembro, a Autumn Sourcing Week | ONLINE (ASWO).

Autumn Sourcing Week | ONLINE (ASWO) (Graphic: HKTDC)

Benjamin Chau, diretor executivo adjunto da HKTDC, disse: "As incertezas resultantes da pandemia da COVID-19 levaram um maior número de pequenas e médias empresas (PMEs) a se dedicarem a promoções e operações on-line, o que rapidamente se tornou o 'novo normal' para a condução de negócios". Considerando que a pandemia impediu que compradores e expositores se encontrassem pessoalmente, o HKTDC lançou a combinação de negócios on-line para permitir a criação de redes e a realização de negócios".

Sob o tema "Um novo mundo conectado além do novo normal", a ASWO mais uma vez oferece uma plataforma única de fornecimento online para compradores e fornecedores para continuar explorando mais oportunidades de negócios em vários setores, incluindo eletrônicos, utensílios domésticos, iluminação, luz tecnológica exterior, eco tecnologia, presentes e prêmios, brinquedos, produtos para bebês, artigos de papelaria, óticos, bem como relógios, durante estes períodos adversos. Uma série de webinars será organizada no Intelligence Hub, com mais de 70 líderes empresariais globais e especialistas a compartilhar suas ideias nos 11 setores acima mencionados.

Contando com o apoio da rede global de 50 escritórios da HKTDC e um poderoso banco de dados, a equipe de exposições da ASWO oferece um excelente serviço ao cliente, pré-organiza reuniões de correspondência de negócios com parceiros alvo e revela as últimas tendências e desenvolvimentos do setor para os participantes. Além disso, a ASWO continua a utilizar a "Click2Match", uma plataforma de correspondência de negócios habilitada para IA, para fornecer aos compradores e fornecedores ferramentas de autoatendimento on-line, tais como planejador de reuniões, bate-papo ao vivo, reunião em vídeo e troca de cartões de visita eletrônicos.

Compradores comerciais, inscrevam-se agora para aproveitar uma jornada de fornecimento online e criação de redes sem problemas:

Hong Kong Trade Development Council Doris Cheng doris.py.cheng@hktdc.org

