Comunicado do Business Wire :Life House Hotels

Na última semana, a Life House começou sua incursão nos mercados internacionais com três novos hotéis boutique de 4 estrelas com alimentos e bebidas de origem local no coração de Playa del Carmen, no México. O portfólio, que era anteriormente marcado com a marca Cotelier Hotels, será inicialmente operado sob a plataforma de gestão de hotéis habilitada para tecnologia da empresa, Life Hospitality, com a subsequente conversão para hotéis com a marca Life House em um futuro próximo. Com a adição destes três hotéis, o portfólio da Life House cresce para mais de 20 hotéis sob gestão, com vários outros assinados e a serem anunciados antes do fim do ano.

O portfólio da Cotelier Hotels abrange 3 propriedades exclusivas, incluindo o Calixta Hotel, o Marquee Playa Hotel e o Newport House Hotel, no coração de Playa del Carmen, todos com acesso a um clube de praia privado, além de bares e restaurantes locais. Os hotéis manterão inicialmente sua marca e design inspirados localmente, enquanto se beneficiam da plataforma operacional habilitada para tecnologia da Life House, que permite aos proprietários de hotéis aprimorar a experiência do hóspede e maximizar o desempenho dos resultados financeiros por meio da automação das funções de contabilidade e finanças, gestão de receitas e marketing digital bem como centralização de quase todos os cargos assalariados - posicionando a empresa para agregar valor no contexto do desafiador ambiente de trabalho sazonal do mercado.

"Desde o início, nossa missão tem sido tornar os hotéis mais perfeitos e lucrativos aos seus proprietários, além de tornar as viagens mais significativas e substanciais aos viajantes, sendo que estamos entusiasmados com a oportunidade de expandir nossas soluções a nível internacional com uma parceria local tão forte na Cotelier Hotels e suas belas propriedades", expressou Rami Zeidan, Fundador e Diretor Executivo da Life House. "Agora, mais do que nunca, há uma necessidade de alavancar a tecnologia para reduzir a estrutura de custos operacionais e diminuir o risco da propriedade de hotéis independentes."

A Life House comprometeu recursos dedicados para expandir seus negócios no México, com discussões avançadas já em curso para projetos na Cidade do México, Tulum e Cabo San Lucas. A empresa está buscando ativamente oportunidades de aquisição, joint venture e gestão de terceiros nos mercados da Península de Yucatán, incluindo Cancún, Cozumel, Isla Mujeres e Mérida. Além de Yucatán, a Life House priorizou a Cidade do México, Riviera Maya, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, Ixtapa e Huatulco.

"Estou impressionado com a equipe da Life House e seu histórico quanto ao uso de tecnologia para agregar valor aos proprietários de hotéis independentes", disse Steve Farrar, proprietário da Cotelier Hotels. "Dada a sua flexibilidade do ponto de vista da marca, somos capazes de fazer a transição das operações diárias de hotelaria e F&B; sem a necessidade de incorrer em quaisquer custos de troca de material a partir da pré-abertura."

Apesar das tremendas dificuldades apresentadas pela Covid-19, dada a capacidade da Life House de diminuir o risco da experiência de propriedade, conduzindo economias de custos não especulativos para os resultados financeiros dos proprietários durante um período de demanda incerta, a Life House experimentou seu maior crescimento até o momento com lançamentos bem-sucedidos de vários novos hotéis em meio à pandemia - incluindo o maior deles, um hotel de serviço completo com 375 quartos em Atlanta, GA.

"Com um modelo baseado na redução da exposição de custos a proprietários de hotéis independentes sem diluir a execução das principais funções de 'back-office', estamos perfeitamente posicionados para apoiar os hoteleiros em todo o México a fim de enfrentar desafios futuros, visto que as viagens internacionais permanecem restritas no futuro previsível", explica Bryan Dunn, Chefe de Crescimento da Life House. "Estamos ansiosos para capacitar estes belos e novos hotéis com a meta de expandir nossa parceria com Steve e sua equipe em muitos mercados dinâmicos em todo o México."

A Life House é uma empresa de software, gestão e marca de hotéis com sede em Nova York, financiada por empreendimentos e verticalmente integrada. A Life House construiu uma sequencia de tecnologias de propriedade para fomentar uma plataforma que torna os hotéis mais integrados e lucrativos aos seus proprietários e as viagens mais significativas e acessíveis aos viajantes. A Life House opera e detém a marca de hotéis 4 estrelas, bem como opera hotéis independentes sob sua plataforma de gestão 'Life Hospitality'. www.lifehousehotels.comhttps://www.life-hospitality.com/

O Cotelier Group é um grupo de desenvolvimento imobiliário de serviço completo que opera em Playa del Carmen, no México. O Cotelier Group oferece serviços de desenvolvimento e gestão de projetos a investidores e proprietários de projetos residenciais, comerciais e de hospitalidade em todo o México. Composto por uma equipe multidisciplinar, o Cotelier une seus pontos fortes a fim de formar um poderoso sistema de desenvolvimento e gestão de projetos a investidores. www.cotelierhotels.comhttps://coteliergroup.com/

