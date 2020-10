Comunicado do Business Wire :Kioxia Corporation

A Kioxia Corporation, líder mundial em soluções de memória, anunciou hoje que iniciará a construção de uma nova unidade de fabricação com tecnologia de ponta (Fab7) na planta de Yokkaichi - localizada na prefeitura japonesa de Mie - para aumentar a produção da BiCS FLASHTM, sua exclusiva memória flash em 3D. A construção da unidade Fab7 da Kioxia Corporation deve começar no primeiro semestre de 2021.

Graças a inovações tecnológicas, o volume de dados gerados, armazenados e utilizados em todo o mundo vem aumentando exponencialmente. Além disso, o mercado de memórias flash deve crescer ainda mais impulsionado por serviços de nuvem, 5G, Internet das Coisas (Internet of Things, IoT), inteligência artificial (IA) e condução automatizada. Como consequência, a fabricação de produtos de última geração na unidade Fab7 da Kioxia Corporation seguirá atendendo à crescente demanda por memória em todo o mundo.

A unidade Fab7 será construída no lado norte da planta de Yokkaichi, onde a preparação do terreno já se encontra em andamento. Para assegurar as condições ideais de fabricação de produtos avançados de memória flash, a construção da Fab7 será dividida em duas etapas, estando a conclusão da primeira delas prevista para o primeiro semestre de 2022. A Kioxia planeja financiar os investimentos de capital para a construção da Fab7 com seu fluxo de caixa operacional.

Em decorrência da bem-sucedida parceria de 20 anos entre a Kioxia e a Western Digital, ambas as empresas colaboram regularmente na operação de fábricas. Dessa forma, a Kioxia e a Western Digital esperam manter seus investimentos conjuntos para a unidade Fab7.

A unidade Fab7 terá uma estrutura absorvente para terremotos e um design menos prejudicial ao meio ambiente que inclui os equipamentos de fabricação com a mais recente tecnologia em matéria de eficiência energética. Localizada na fábrica de Yokkaichi, que possui a maior capacidade mundial de produção de memórias flash, a unidade Fab7 aumentará ainda mais a capacidade de produção da Kioxia ao introduzir um avançado sistema de fabricação que emprega IA.

Em sua missão de edificar o mundo com memória, a Kioxia se concentra em cultivar uma nova era de memória. A Kioxia mantém seu compromisso de reforçar sua posição no setor de memórias por meio de investimento de capital e atividades de pesquisa e desenvolvimento que reflitam as tendências do mercado. Sobre o Kioxia Group

A Kioxia é líder mundial em soluções de memória e se dedica a atividades de desenvolvimento, produção e venda de memórias flash e unidades de estado sólido (Solid State Drive, SSD). Em abril de 2017, a Toshiba Memory - sua antecessora - foi desmembrada da Toshiba Corporation, empresa que criou a memória flash NAND em 1987. A empresa é pioneira em soluções e serviços de memória flash de ponta que enriquecem a vida das pessoas e ampliam os horizontes da sociedade. A BiCS FLASH?, tecnologia inovadora de memória flash em 3D da Kioxia, está definindo o futuro do armazenamento em aplicativos de alta densidade, inclusive em smartphones avançados, PCs, SSDs, automóveis e centros de dados.

