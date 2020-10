Comunicado do Business Wire :Thales

A Thales, líder mundial em segurança digital, lançou seu Conjunto de Verificação de Identidade, em resposta à necessidade crescente de integração de clientes remotos. Com privacidade e experiência do usuário como foco, o IDV permite um serviço de verificação de identidade totalmente seguro e baseado em inteligência artificial. Ele integra a mais recente tecnologia de reconhecimento facial, reconhecimento de recursos de segurança de documentos e mecanismos de aprendizagem automática. A solução atende ao cenário da Covid-19 com interações sem contato, permitindo que prestadores serviços alcancem os usuários finais por meio de celulares ou pela web.

(Photo: Thales)

A verificação da identidade segura se tornou parte crucial da segurança on-line e da integração digital e constitui uma oportunidade significativa para negócios. Em casos como registro digital ou regulamentos KYC (Conheça Seu Cliente), esse procedimento é crucial para detectar fraudes com eficiência e, portanto, construir a confiança do usuário no mundo digital.

O conjunto IDV projetado pela Thales é ideal para o mercado de transporte de pessoas (companhias aéreas e segurança de aeroportos, locadoras de veículos, transporte público e privado), operadoras de telecomunicações, bancos, serviços ao cidadão (permissão internacional para dirigir) e demais prestadores de serviços on-line que precisam cumprir protocolos KYC. Para facilitar a implantação da solução, a Thales oferece opções de integrações flexíveis, incluindo uma conexão altamente segura com o servidor Thales IDV no modo SaaS (solução como serviço).

A solução modular oferece flexibilidade para implantar um recurso exclusivo em todos os canais, seja aplicativos móveis, sites ou uma rede de scanners de documentos dedicados, alinhando-se assim com as expectativas de segurança de cada setor. Da verificação da validade de um documento de identidade com Zona Legível por Máquina (MRZ) a um controle mais avançado sob luz branca, infravermelha e verificações Ultravioleta, o pacote também pode realizar com segurança a verificação NFC sem contato, usando o chip de documentos eletrônicos.

A tecnologia avançada de biometria facial também é um recurso-chave no conjunto IDV, integrando a detecção de vivacidade passiva para facilitar a experiência do usuário final. O cliente tira uma selfie e, a seguir, a solução analisa da imagem e a compara com a foto no documento de identidade, permitindo uma verificação biométrica rápida e eficiente.

"A Covid-19 promoveu uma série de mudanças mundiais importantes que estão moldando o método como as pessoas são identificadas com precisão ao se registrar em novas contas ou interagir com serviços digitais. A Goode Intelligence prevê que a adoção de serviços de verificação de identidade e documentos eletrônicos, em tal contexto de crise, será acelerada em 15% a 20%", diz Alan Goode, diretor executivo e analista chefe na Goode Intelligence. "O conjunto IDV da Thales atende ao imperativo urgente de identificar pessoas de modo confiável e 'sem toque', que oferece aos provedores de serviços uma solução inteligente para integrar os usuários com segurança."

Sobre a Thales

A Thales é líder global em alta tecnologia que investe em inovações digitais e nas tecnologias-chave - conectividade, big data, inteligência artificial, cibersegurança e tecnologia quântica - para construir um futuro em que todos possamos confiar e que é vital para a desenvolvimento de nossas sociedades. A empresa oferece soluções, serviços e produtos que ajudam seus clientes - empresas, organizações e nações - a superar seus desafios nos mercados de defesa, aeronáutica, espaço, transporte, identidade digital e segurança, tendo sempre pessoas à frente do processo de decisão.

Com 83.000 funcionários em 68 países, a Thales registrou vendas de EUR 19 bilhões em 2019 (considerando a inclusão da Gemalto em 12 meses).

